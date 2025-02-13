مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة يعقد اختبار “همزة الأكاديمي” الأحد القادم

الرياض : البلاد

يعقد مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة، اختبار كفايات اللُّغة العربيَّة الأكاديمي للناطقين بغير اللغة العربية “همزة الأكاديمي” الأحد القادم, بالتعاون مع 19 جامعة سعوديَّة للمرة الثانية (حضوريًا) في مقراتها.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما حققته النسخة الأولى من نجاحات أسهمت في تحقيق أهداف المجمع الإستراتيجيَّة في بناء اختبار معياريّ جرى تطبيقه على المستوى المحليّ، والدوليّ (حضوريًّا)، و(عن بعد)، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب (قياس)، وأثره في دعم انتشار اللُّغة العربيَّة وتعزيز استخدامها، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشريَّة.

وبيّن الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربية الدكتور عبد الله الوشمي أن اختبار “همزة الأكاديمي” يُعدُّ مقياسًا مقنّنًا يقيس كفايات اللُّغة العربيَّة للناطقين بغيرها، من خلال أربعة محاور أساسية تشمل الفهم السمعي، والاستيعاب القرائي، والكتابة، والمحادثة؛ حيث يمتد إلى (155) دقيقة، ويتألف من (75) فقرة، ويعتمد في تصميمه على أعلى المعايير الدَّوْلية؛ إذ يتوافق مع الإطار الأوروبيّ المرجعيّ المشترك للغات (CEFR).

ويستهدف طلاب اللُّغة العربيَّة ومعلميها الناطقين بغيرها، إضافةً إلى بعض متطلبات التوظيف التي تستلزم قياس الكفايات اللُّغويَّة.

ويسعى المجمع من خلال تطبيق اختبار “همزة الأكاديمي” إلى تعزيز حضور اللُّغة العربيَّة، ورفع مكانتها العلميَّة إقليميًّا وعالميًّا، عبر توفير مقياس دقيق وموثوق للكفايات اللُّغويَّة، مما يُسهم في دعم المؤسسات التعليميَّة وتمكينها من تحديد مستوى طلاب اللُّغة العربيَّة ومعلميها الناطقين بغيرها.

يُذكر أن اختبار “همزة الأكاديمي” طُبِّق (حضوريًّا) على أكثر من (2000) مختبرٍ داخل المملكة، إلى جانب عدد من الدول.

وبلغ عدد جنسيات المختبرين أكثر من (60) جنسية، ويواصل المجمع جهوده في تطوير الاختبار وتوسيع نطاقه؛ دعمًا للُّغة العربيَّة، ورفع مستوى الوعي بها، وتسخير الإمكانات التعليميَّة، والتقنيَّة لخدمة الناطقين بغيرها داخل المملكة .