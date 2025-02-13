طرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم, عن طرح المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (595) ألف طن للتوريد خلال الفترة (مايو – يوليو 2025م).

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن، منوهًا أن الكمية موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر لميناء ينبع التجاري و(2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و(1) باخرة لميناء جازان.