صالح الجاسر: 240 مليار ريال بقطاع النقل و «اللوجستية»

قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، إن 80 % من الاستثمارات المستهدفة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ستأتي من القطاع الخاص.

وأضاف في جلسة بمنتدى صندوق الاستثمارات، أن ذلك سيتم عبر نماذج متعددة من الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن من ضمن الشراكات الجديدة التي تم توقيعها، عقودًا في القطاع البحري والموانئ مع القطاع الخاص بما يتجاوز 18 مليار ريال، مبيّناً أن النسبة العظمى من الاستثمارات في الموانئ تتم عبر القطاع الخاص.

وأوضح المهندس الجاسر أن مجمل الفرص التي ستطرح بنماذج الشراكة مع القطاع الخاص تبلغ 240 مليار ريال في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. وهناك 4 مطارات مطروحة للقطاع الخاص وهي مطار أبها ومطار الطائف ومطار القصيم ومطار حائل ، أيضا هناك 4 طرق في طور الطرح على القطاع الخاص.