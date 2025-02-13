شاهد| النصر يتغلب على الأهلي 2/3 في” كلاسيكو الإنماء”

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
حسم فريق النصر كلاسيكو «ملعب الإنماء» بجدة، لصالحه بالفوز على مضيفه الأهلي، في عقر داره وأمام جماهيره، مساء اليوم الحميس، في قمة مباريات الجولة الـ20 من عمر بطولة دوري روشن للمحترفين.
الكلاسيكو شهد تألق الكولومبي جون دروان، الذي قاد فريقه النصر للفوز على الأهلي بنتيجة 3-2.
انتهى الشوط الأول بتقدم النصر عن طريق هدف جون دوران في الدقيقة 32.
وفي الشوط الثاني ألغى حكم المباراة هدفًا سجله الأهلي مع الدقيقة 47 بعد العودة لتقنية الفار.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لمحمد سيماكان مدافع النصر مع الدقيقة 47 من عمر المواجهة، ليلعب فارس نجد بعشرة لاعبين.
نجح إيفان توني برأسية مميزة في إدراك التعادل لفريقه الأهلي في الدقيقة 78، لكن سرعان ما عاد النصر للتقدم بواسطة أيمن يحيى بعدها بأربع دقائق.
وقتل جون دروان المباراة بهدف ثالث “مارادوني” راوغ فيه دفاع الأهلي مسجلاً ثاني أهدافه في الكلاسيكو مع الدقيقة 88.
وتمكن الأهلي من تقليص الفارق مع الدقيقة 90+8 عن طريق لاعبه سميحان النابت.
كلاسيكو الجولة 20: أصفر وأزرق(2-3)🔵🟡
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_النصر | #SSC pic.twitter.com/58ry9MVxji
— SSC (@ssc_sports) February 13, 2025