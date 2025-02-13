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المفتي ونائبه يتسلّمان تقرير منجزات فرع” الإفتاء” بجازان

صحيفة البلادaccess_time15 / شعبان / 1446 هـ      13 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة، مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان عبدالله بن علي حمدي، الذي سلّم سماحته التقرير الختامي للفرع لعام 2024.
واستمع سماحة المفتي إلى شرح حول ما قام به الفرع خلال العام الفائت من أهداف تم تحقيقها، ومبادرات لخدمة المواطنين والمقيمين تيسيرًا لأمورهم، منوهًا بما يقدمه الفرع من مبادرات وجهود ومشاركات لخدمة أهالي المنطقة.
من جهة أخرى، استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان، الذي سلّمه التقرير الختامي للفرع للعام 2024. وأشاد بالجهود والمبادرات، التي قدمها خلال العام الماضي؛ خدمة لأهالي المنطقة.
ويستعرض التقرير منجزات فرع الرئاسة بمنطقة جازان، متضمنًا استقبال أكثر من 25 ألف مراجع، وصدور 28687 فتوى خلال العام الماضي، ونشر 83.776 ألف كتاب شرعي، وزعت على طلبة العلم والزوار من الجهات المختلفة، إضافة إلى إطلاق 3 مبادرات، وعقد 3 شراكات وتفعيلها.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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