القادسية يتغلب على الشباب في روشن

البلاد- جدة

تغلب فريق القادسية على مضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2024-2025.

انتهى الشوط الأول من عمر المواجهة بتقدم الشباب بهدف دون رد سجله كريستيان جوانكا في الدقيقة 16. ورد جوليان كينونيس مع مطلع الشوط الثاني بهدف التعادل لفريقه القادسية مع الدقيقة 49.

وعاد الشباب للتقدم بواسطة هارون كامارا في الدقيقة 68 من عمر المباراة، قبل أن يقلب القادسية الطاولة على أصحاب الأرض بهدفي علي هزازي، وجوليان كينونيس مع الدقيقتين 83 و 90+6.

بهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 44 نقطة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 32 واحتل المرتبة السادسة.