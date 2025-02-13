الصندوق السعودي للتنمية يحصد جائزة المساهمة المجتمعية المميزة

البلاد – فالنسيا

تتويجًا للجهود المبذولة، وتقديرًا للإسهامات الفعّالة في تحقيق التنمية الدولية المستدامة؛ حصد الصندوق السعودي للتنمية جائزة المساهمة المجتمعية المميزة، المقدمة من القمة العالمية للمياه والطاقة لعام 2025م.

جاء ذلك لدى مشاركة الصندوق في القمة العالمية للمياه والطاقة، التي عُقدت خلال الفترة 10 – 12 فبراير 2025 في إسبانيا- فالنسيا، بجناح تعريفي؛ حظي بزيارة الخبراء والمتخصصين الدوليين وزوّار القمة؛ للاطلاع على مسيرة الصندوق في التنمية الدولية حول العالم الممتدة لخمسة عقود.

مثّل الصندوق في الكلمة الافتتاحية للقمة المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والتنمية الدكتور عبدالله بن سليمان السكران، مستعرضًا جهود ونشاط الصندوق على مدى 50 عامًا، كما سلّط الضوء على النشاط الإنمائي للصندوق في قطاعات المياه والطاقة في مختلف الدول النامية حول العالم.

وفي سياقٍ متصل، نظّم الصندوق السعودي للتنمية جلسة حوارية خلال انعقاد القمة، بعنوان” قوة الشراكات: تفعيل الإمكانات من أجل التنمية المستدامة”؛ إذ هدفت الجلسة إلى إيجاد حلول مستدامة للتحديات، التي تواجهها الدول النامية في قطاع المياه والطاقة، كما شارك في الجلسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، والرئيس التنفيذي لقطاع التخطيط في الشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عامر الرجيبة، والمدير العام لشؤون التنمية في الصندوق السعودي للتنمية المهندس بندر البازعي، ومدير أول تطوير الأعمال والرقمنة في الشرق الأوسط وتركيا في شركة Xylem كريستيان بيريز هيرنانديز.

وشارك الصندوق في اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان” استدامة المياه للمستقبل: الابتكار من أجل قطاع مائي مرن” على هامش القمة، وتحدّث زياد السبالي من إدارة البرامج والمبادرات التنموية في الصندوق عن الجهود الإنمائية، التي يقدمها الصندوق؛ في سبيل تعزيز الفرص الرائدة في القطاعات الحيوية المتنوّعة.