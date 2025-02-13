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التعادل السلبي يخيم على مواجهة الأخدود وضمك
الرياضة

التعادل السلبي يخيم على مواجهة الأخدود وضمك

صحيفة البلادaccess_time15 / شعبان / 1446 هـ      13 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

خيم التعادل السلبي على مواجهة الأخدود وضمك، التي جرت مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة 20 من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2024-2025.

لعب ضمك بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه مشاري النمر بعد 12 دقيقة فقط من عمر المواجهة. وكان الأخدود هو الأقرب للتسجيل من خلال عدة فرص سانحة له على مدار شوطي اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأخدود إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، ورفع رصيد ضمك إلى 23 نقطة ليحتل المرتبة الحادية عشرة في جدول دوري روشن السعودي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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