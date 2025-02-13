الرياضة التعادل السلبي يخيم على مواجهة الأخدود وضمك

البلاد- جدة خيم التعادل السلبي على مواجهة الأخدود وضمك، التي جرت مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة 20 من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2024-2025. لعب ضمك بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه مشاري النمر بعد 12 دقيقة فقط من عمر المواجهة. وكان الأخدود هو الأقرب للتسجيل من خلال عدة فرص سانحة له على مدار شوطي اللقاء. التعادل رفع رصيد الأخدود إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، ورفع رصيد ضمك إلى 23 نقطة ليحتل المرتبة الحادية عشرة في جدول دوري روشن السعودي.