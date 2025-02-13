الأخضر يعلن قائمته في كأس الخليج لقدامى اللاعبين

البلاد- جدة

يشارك المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، خلال الفترة من 22 حتى 26 فبراير في دولة الكويت، بمشاركة نخبة من نجوم الكرة الخليجية السابقين.

ويقيم المنتخب الوطني معسكره التحضيري في مدينة جدة، الذي انطلق يوم الأربعاء 12 فبراير ويستمر حتى 17 من الشهر ذاته، حيث يجري الأخضر تدريباته على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمشاركة مجموعة من اللاعبين الذين مثلوا جيلاً بارزًا في تاريخ الكرة السعودية، من مواليد 1985 فما دون حسب نظام المسابقة، يتقدمهم منصور النجعي، مبروك زايد، محمد خوجه، حمد المنتشري، نايف القاضي، صالح الصقري، كامل الموسى، عبدالله شهيل، مشعل السعيد، وليد عبد ربه، عبده حكمي، إبراهيم ماطر، مناف أبوشقير، عبدالرحمن القحطاني، محمد أمين، عبدالعزيز الجنوبي، مرزوق العتيبي، ناصر الشمراني، مالك معاذ، عبدالله الشيحان، عيسى المحياني.

وسيشرف على قيادة المنتخب الوطني فنيًا النجم الدولي السابق محمد عبدالجواد، إلى جانب مساعده سامي المحمادي، وحسن مجرشي (مدرب اللياقة)، ومنصور القاسم (مدرب الحراس)، فيما يتولى عبدالله الواكد مهام مدير المنتخب، لقيادة الجوانب الإدارية خلال البطولة.

وسيخوض المنتخب مبارياته ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات العراق، والبحرين، واليمن، وسيبدأ الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة البحرين يوم السبت 22 فبراير، ثم يلتقي مع اليمن في اليوم التالي الأحد 23 فبراير، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أمام العراق يوم الاثنين 24 فبراير، وفي حال تأهله إلى الدور نصف النهائي، سيلعب يوم الثلاثاء 25 فبراير، على أن يُقام النهائي يوم الأربعاء 26 فبراير.

ويأتي إقرار هذه البطولة من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم؛ تقديرًا للدور البارز للنجوم السابقين، الذين ساهموا في الارتقاء بكرة القدم الخليجية.