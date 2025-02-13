أمير المدينة يرعى حفل تدشين 13 مشروعًا تعليميًا للمدارس الخاصة

المدينة المنورة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تدشين 13 مشروعًا تعليميًا للمدارس الخاصة بالمدينة المنورة، بقيمة إجمالية بلغت 937 مليون ريال، وذلك بمقر إدارة تعليم المنطقة.

واطّلع سمو الأمير سلمان بن سلطان على المعرض المصاحب، الذي استعرض عددًا من المشاريع التعليمية الهادفة إلى تقديم نموذج تعليمي متطور، يعزز مكانة المدينة المنورة بوصفها وجهة تعليمية رائدة.

كما رعى سمو أمير منطقة المدينة المنورة توقيع أربع اتفاقيات لإنشاء وتشغيل مبانٍ تعليمية، توفّر 32,140 مقعدًا دراسيًا، إلى جانب 1,590 وظيفة تعليمية و444 وظيفة إدارية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستثمار بقطاع التعليم.

وجاءت الاتفاقية الأولى بين وزارة التعليم واتحاد الراجحي العقارية، لاستثمارها في التعليم الخاص في برنامج استفادة، فيما كانت الاتفاقية الثانية بين وزارة التعليم ومدارس دار التعليم المطور لاستثمار أصول عقارية لمشاريع تعليمية خاصة في برنامج استفادة.

في حين وُقّعت الاتفاقية الثالثة، بين مدارس القصواء الأهلية وشركة تطوير المباني، لإدارة وتشغيل مبنى مدرسي لإحدى المدارس العالمية، فيما كانت الاتفاقية الرابعة بين مدارس العلوم الشرعية وشركة الحصان التعليمية، لتشغيل مدرسة عالمية لمراحل البنين والبنات.

إثر ذلك، شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان “إنجاز وامتياز”، استعرض إنجازات طلاب مدارس التعليم الخاص، تلاه كلمة لملاك المدارس، كما تخلل الحفل تقديم أوبريت قدّمه طلاب وطالبات المدارس الخاصة.

وقدّم مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة، ناصر بن عبدالله العبدالكريم، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المستمر لقطاع التعليم، مشيدًا بدور وزارة التعليم في دعم قطاع التعليم الخاص، مشيرًا إلى أن المدينة المنورة تُعد بيئة استثمارية واعدة توفر فرصًا للمستثمرين لتقديم خدمات تعليمية متميزة.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة ملاك المدارس الجديدة، والجهات الداعمة والمساندة، إلى جانب عددٍ من الشخصيات التعليمية، تقديرًا لجهودهم في تطوير القطاع التعليمي بالمنطقة.