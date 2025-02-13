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أمير الرياض يكرم الفائزين في أولمبياد الإبداع العلمي

صحيفة البلادaccess_time15 / شعبان / 1446 هـ      13 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة “44” طالبًا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض؛ لحصولهم على عدد من الجوائز العلمية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2025)؛ بصفتها أكثر إدارة تعليم تحقق جوائز في الأولمبياد.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم أمس، مدير عام إدارة التعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، وعددًا من مسؤولي تعليم المنطقة.
وأشاد سمو أمير المنطقة بالإنجاز الذي حققه أبناء وبنات المنطقة في المسابقة العلمية، مؤكدًا أهمية الدور العلمي والتربوي في التأهيل للمنافسات، وتقديم جيل واعد وطموح.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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