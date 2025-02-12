4 شركات تقنية مالية جديدة

البلاد – الرياض

تعزيزا لمستوى الشمول المالي ووصول الخدمات إلى جميع شرائح المجتمع ، منح البنك المركزي السعودي (ساما) التصريح لأربع شركات تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية، وهي: “شركة بيان الرقمية لتقنية المعلومات” لمزاولة نشاط المصرفية المفتوحة، وشركتا “محور التمكين للتمويل الجماعي بالدين” و “سور المالية” لمزاولة نشاط التمويل من نظير إلى نظير، وشركة وادي الشمال لتقنية المعلومات “لدن” لمزاولة نشاط التخصيم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تأتي هذه الخطوة، في إطار سعي البنك المركزي السعودي لتطوير قطاع التقنية المالية، وفي سبيل تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية لتعزيز الابتكار في القطاع المالي.

وأكد البنك المركزي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.