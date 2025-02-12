الإقتصاد

4 شركات تقنية مالية جديدة

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1446 هـ      12 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
تعزيزا لمستوى الشمول المالي ووصول الخدمات إلى جميع شرائح المجتمع ، منح البنك المركزي السعودي (ساما) التصريح لأربع شركات تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية، وهي: “شركة بيان الرقمية لتقنية المعلومات” لمزاولة نشاط المصرفية المفتوحة، وشركتا “محور التمكين للتمويل الجماعي بالدين” و “سور المالية” لمزاولة نشاط التمويل من نظير إلى نظير، وشركة وادي الشمال لتقنية المعلومات “لدن” لمزاولة نشاط التخصيم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تأتي هذه الخطوة، في إطار سعي البنك المركزي السعودي لتطوير قطاع التقنية المالية، وفي سبيل تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية لتعزيز الابتكار في القطاع المالي.
وأكد البنك المركزي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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