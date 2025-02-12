موجز اقتصادي

مركز الأعمال

يشارك المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، الذي سيقام اليوم – الأربعاء – في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. ويستعرض المركز من خلال جناحه، خدماته المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة، والتعريف بأدواره في تحسين وتطوير بيئة الأعمال، بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني، ويقلل الوقت والتكلفة على أصحاب الأعمال.

شهادة منشأ

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 41,977 “شهادة منشأ” خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد. وتعد الشهادة وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري وقطاع الأفراد.

صكوك “الكهرباء”

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس ، عن بدء طرح إصدار صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار، وينتهي اليوم الأربعاء 12 فبراير.

وقالت في بيان لها على “تداول” ، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية للطرح، وشروط الصكوك بناء على ظروف السوق ، مشيرة إلى أن الطرح سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.