«كاوست» تقدم قصص النجاح الملهمة للسعوديات

البلاد ــ جدة

قدمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية” كاوست” قصص النجاح الملهمة للمرأة في مجال العلوم خلال عمرها الممتد لـ 15 عامًا؛ وذلك منذ تأسيسها في عام 2009؛ ممن قدمن أدوارًا قيادية في قطاع الأعمال والقطاعات والحكومية والأكاديمية، داخل المملكة وعلى مستوى العالم؛ كونها من أبرز المؤسسات الأكاديمية، التي تدعم المرأة في البحث والابتكار والإبداع العلمي والمعرفي؛ كما دخلن عالم الأعمال بصفتهن رائدات أعمال، وأسسن شركات تقنية جديدة تسهم في جذب الاستثمارات إلى المملكة.

وقوّت الجامعة من مكانتها في بناء هذا الجيل على أعلى المستويات، عبر مجموعة من البرامج المساندة؛ لتعزيز العلوم والابتكار في المملكة؛ مثل: برنامج جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للطلبة الموهوبين”KGSP”؛ وهو برنامج ابتعاث رائد يمول بالكامل دراسة الطلبة السعوديين الموهوبين؛ بما في ذلك 166 طالبة سعودية في الجامعات الأمريكية، وبرنامج زمالة ابن رشد لما بعد الدكتوراه؛ الذي يهدف إلى جذب العلماء السعوديين الموهوبين لإجراء بحوث خارجية، مع التركيز على تأهيلهم للعمل في المملكة كأعضاء هيئة تدريس، ومركز” كاوست” لريادة الأعمال؛ الملتزم بمساعدة الأفكار الريادية، وزرع بذور” النظام الإيكولوجي للابتكار” في المملكة.

وتُعد البروفيسورة نيفين خشاب إحدى قصص النجاح الملهمة للمرأة في مجال العلوم في” كاوست”؛ التي أسهمت بصفتها باحثة تفي تحقيق اكتشافات علمية، وإشراف على تدريب الجيل الجديد من قادة العلوم.

كما انضمت الدكتورة جواهر المطلق إلى” كاوست” كأستاذة مساعدة ضمن برنامج زمالة ابن رشد، لقيادة مختبر الفوتونات الكمية الجديد؛ ما أسهم عملها في الدوائر الضوئية المتكاملة وأشباه الموصلات المعدنية المؤكسدة التكميلية في تعزيز مكانة “كاوست” في الأبحاث المتعلقة بالحوسبة الكمية، والتصوير الطبي، وتقنية الاتصالات؛ في حين تعود علاقة جواهر بـ “كاوست” إلى عام 2011، عندما انضمت إلى برنامج جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للطلبة الموهوبين”KGSP” في عام 2011؛ وحصولها على درجة الهندسة من جامعة ولاية بنسلفانيا.

وحققت الطالبة بتول البار نجاحًا ملموسًا عقب استفادتها من برنامج جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للطلبة الموهوبين “KGSP”؛ حيث درست في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، ثم التحقت بعد ذلك بالجامعة طالبة دكتوراه، وتعمل الآن في مختبر البروفيسور المشارك هيمانشو ميشرا على دراسة المواد، التي تعزز نمو النبات في البيئات الصحراوية.