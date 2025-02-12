زارع وآل الشيخ يتوجان بطلات دوري السيدات للآيكيدو

الدمام-البلاد

اختتمت اليوم منافسات الدوري النسائي الأول 2025 للآيكيدو بمنطقة الرياض، الذي نظمته اللجنة السعودية للآيكيدو في مركز “أبف آند بيوند” بالرياض، وسط أجواء تنافسية وحضور مميز.

وتوج رئيس اللجنة السعودي للايكيدو المهندس باسم زارع وبحضور عضو اللجنة سارة آل الشيخ اصحاب المراكز الأولى في الدوري، حيث تم تتويج اللاعبات في فئة الناشئين وحصلت على المركز الاول والميدالية الذهبية اللاعبة صفية وسني ونالت المركز الثاني اللاعبة يارا عبد الله، وحققت اللاعبة تسنيم وسيني المركز الثالث.

وفي فئة الشباب، حصل على المركز الاول والميدالية الذهبية اللاعبة سهاد عبدالله، وحققت اللاعبة ريم حسن الميدالية الفضية وحصلت اللاعبة هيفاء علي على البرونزية.

وفي فئات الكبار توجت اللاعبه ضحى آل عبدالله بالذهبية، وحققت اللاعبة ملاك الغامدي المركز الثاني، وجاءت اللاعبة نورية الحبيب في المركز الثالث.