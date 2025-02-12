رحيل علي جاجارين.. الهداف التاريخي للسودان ونجم الهلال والمريخ والنصر السعودي

البلاد- جدة
غيب الموت كابتن منتخب السودان، ونادي الهلال والمريخ والنصر السعودي السابق، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميادين الرياضة والدبلوماسية والعمل العام.. حيدر حسن حاج الصديق المعروف بـ (علي جاجارين)، الذي فاضت روحه بالمركز الطبي العالمي في العاصمة المصرية القاهرة، بعد صراع مع المرض. ورحل جاجارين، الهداف التاريخي للمنتخب السوداني إثر معاناته من إلتهاب حاد بالصدر.
ويعتبر الراحل أول لاعب كرة قدم سوداني يتقلد منصب سفير، بعد أن عمل دبلوماسيًا في بعض الدول، وهو أحد أساطير بطولة كأس الأمم الأفريقية الوحيدة التي حققها السودان في العام 1970م.
دشن حيدر علي الصديق الشهير بـ(علي جاجارين) مسيرته في أشبال نادي المريخ عام 1963م، لكنه انتقل لاحقًا للهلال، وأصبح من أساطير الأزرق السوداني، واشتهر بعدة ألقاب؛ مثل “السفير” و” الرمح الملتهب”.
وكان جاجارين قائدًا للهلال في سبعينيات القرن الماضي، ثم أصبح دبلوماسيًا في نهاية مسيرته الكروية؛ إذ عمل سفيرًا للسودان في عدة دول.
لعب حيدر لأشبال المريخ بين 1963- 1966م، وأصبح متاحًا بحكم السن للعب في الفريق الأول، وفي تلك الفترة بدأ بعض لاعبي ومسؤولي الهلال في التواصل معه لضمه لفريقهم.
والغريب في الأمر أن كل أسرة جاجارين لعبت للمريخ، مثل شقيقه جعفر جاجارين، وابن أخيه أسطورة الإدارة اللاعب السابق حسن أبو العائلة.
تابع علي جاجارين مسيرته بعد إيقاف النشاط الرياضي بالسودان 1976، وانتقل للعب في نادي النصر السعودي موسم 1976- 1977م، ثم لعب مع ستاد أبيدجان الإيفواري 1978- 1979م، ثم بدأت حياته الدبلوماسية.
وسمحت له وزارة الخارجية السودانية باللعب في كوت ديفوار، لكن بصفة هاو. ترك الدكتور علي جاجارين كرة القدم في 1980م، ليتفرغ للدراسة في فرنسا، رغم أنه كان قادرًا على العطاء لـ 4 مواسم أخرى على الأقل.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م