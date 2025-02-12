توقيع اتفاقية تعاون لبناء أول منصة حفر بحرية في المملكة

الظهران : البلاد

أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية اليوم، عن إبرام اتفاقية مع شركة أرامكو روان للحفر البحري، لبناء منصة حفر بحرية جديدة تحمل اسم “المملكة 3 “، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين والإسهام في تشكيل مستقبل الصناعات البحرية والمساعدة في الارتقاء بالقطاع البحري في المملكة إلى آفاقٍ جديدة.

وتعد هذه المنصة أول منصة حفر يتم بناؤها في المملكة وتمثل إنجازًا تاريخيًا للمملكة، وتُشكِّل خطوة تشغيلية مهمة للشركة بما يعزز هدفها في أن تصبح مزودًا رائدًا للخدمات البحرية على مستوى العالم، ويدعم التطور والتقدم في قطاع الصناعات البحرية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية وائل الجعفري البدء في بناء المنصة البحرية “المملكة 3″، التي يعكس رؤية الشركة الإستراتيجية والتزامها بتعزيز سلسلة توريد بحرية وطنية موثوقة تخدم المنطقة والعالم، مضيفًا أن المشروع يعكس الدعم والتطور والتقدم في قطاع الصناعات البحرية بالمملكة بما يتماشى مع الرؤية الطموحة من خلال تعزيز نمو القطاع ودعم التنويع الاقتصادي والإسهام في ازدهار المملكة على المدى الطويل وقدراتها التنافسية عالميًا.

من جانبه أفاد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو روان للحفر البحري عبدالحميد الدغيثر أن الاتفاقية بين الشركتين تجسد الالتزام بالريادة ودعم مسيرة التطور والنمو في القطاع البحري بالمملكة، حيث يعكس هذا المشروع المشترك بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الصناعات البحرية في المملكة.

يذكر أن الشركة العالمية للصناعات البحرية تواصل التقدم لمرحلة التشغيل الكامل للحوض البحري الواقع في ميناء رأس الخير البالغ مساحته 12 مليون متر مربع، والذي سيمكن الشركة سنويًا من بناء ما يقارب ست منصات حفر و 25 سفينة دعم بحري و 18 سفينة تجارية كبيرة تتضمن ناقلات الكيماويات، وناقلات البضائع السائبة، وناقلات النفط الخام العملاقة، إضافة صيانة وإصلاح نحو 250 سفينة و 15 منصة حفر بحرية.