الإقتصاد

توثيق تطور الصناعة السعودية

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1446 هـ      12 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
أصدر صندوق التنمية الصناعية السعودي كتابًا مصورًا بعنوان “عين على الأثر”، يوثق فيه مسيرته الممتدة على مدار خمسة عقود في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة، إذ يستعرض الكتاب مجموعة من الصور النادرة من أرشيف الصندوق والشركات الوطنية، التي أسهم في دعمها، مقدّمًا تجربة بصرية ومعلوماتية فريدة.
ويهدف الكتاب إلى إبراز التحولات الصناعية الكبرى التي شهدتها المملكة منذ بداية الصناعات التقليدية في المرحلة التي سبقت تأسيس الصندوق وحتى اليوم، وذلك من خلال رحلة بصرية تجمع بين الصور الفنية والتصاميم المعلوماتية “الإنفوجرافيك” التي تسلط الضوء على أبرز الأرقام في القطاع الصناعي.
ويُبرز كتاب “عين على الأثر” إسهامات الصندوق الصناعي في دعم المشاريع الوطنية وتمكين الكفاءات الوطنية، مع تسليط الضوء على دور الشركات الصناعية التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقديم صورة مميّزة عن التحولات الصناعية التي شكلت ملامح المملكة على مدى نصف قرن.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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