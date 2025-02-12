توثيق تطور الصناعة السعودية

البلاد – الرياض

أصدر صندوق التنمية الصناعية السعودي كتابًا مصورًا بعنوان “عين على الأثر”، يوثق فيه مسيرته الممتدة على مدار خمسة عقود في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة، إذ يستعرض الكتاب مجموعة من الصور النادرة من أرشيف الصندوق والشركات الوطنية، التي أسهم في دعمها، مقدّمًا تجربة بصرية ومعلوماتية فريدة.

ويهدف الكتاب إلى إبراز التحولات الصناعية الكبرى التي شهدتها المملكة منذ بداية الصناعات التقليدية في المرحلة التي سبقت تأسيس الصندوق وحتى اليوم، وذلك من خلال رحلة بصرية تجمع بين الصور الفنية والتصاميم المعلوماتية “الإنفوجرافيك” التي تسلط الضوء على أبرز الأرقام في القطاع الصناعي.

ويُبرز كتاب “عين على الأثر” إسهامات الصندوق الصناعي في دعم المشاريع الوطنية وتمكين الكفاءات الوطنية، مع تسليط الضوء على دور الشركات الصناعية التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقديم صورة مميّزة عن التحولات الصناعية التي شكلت ملامح المملكة على مدى نصف قرن.