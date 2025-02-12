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“تعليم مكة المكرمة” يحرز مراكز متقدمة في معرض “إبداع 2025”

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1446 هـ      12 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

 أحرزت طالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مراكز متقدمة في ختام التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2025 .

 وحققت الطالبة أريج عبدالله القرني المركز الثاني في تخصص الهندسة البيئية والطالبة دالين بدر قدير المركز الخامس في تخصص علم المواد فيما حققت الطالبة تالا وليد المقرن المركز الخامس في تخصص الطاقة.

 وهنأت الإدارة الطالبات المتفوقات وأولياء أمورهن ومعلماتهن على تحقيق هذا الإنجاز، متمنية للجميع التفوق المستمر والنجاح الدائم.

 ويعد الأولمبياد الوطني للإبداع مسابقة علمية سنوية تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) وتستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتُحكّم المشاريع إلكترونيًا وحضوريًا من قبل نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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