تتصدر إقليميا وتفوقت على دول”العشرين”.. المملكة تحقق قفزات عالمية في «الحكومة الإلكترونية»

البلاد – الرياض

في إطار مكتسباتها المتعاظمة عالميا منذ إطلاق رؤيتها الطموحة 2030، حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا رقميًّا غير مسبوق بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتدخل قائمة أفضل عشر دول عالميًّا كأول دولة من الشرق الأوسط تحقق هذا المركز المتقدم، كما احتلت المرتبة الأولى إقليميًا، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والسادسة عالميًا من بين 193 دولة.

ووفقًا لإحصائيات السعودية الرقمية لإنجازات التحول الرقمي في الجهات الحكومية، التي كُشف عنها خلال مؤتمر “LEAP 2025″، الذي يُعد من أبرز الفعاليات التقنية العالمية، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وشهدت المملكة في السنوات الأخيرة تطورات نوعية، إذ تقدمت 12 مرتبة في 2022 و 25 مرتبة في 2024، متفوقة بذلك على جميع دول الشرق الأوسط، ، والمرتبة الثانية على مستوى مجموعة العشرين، متجاوزة كبرى الاقتصادات العالمية باستثناء كوريا الجنوبية.

وإلى جانب التصنيف العام، حققت المملكة تقدمًا كبيرًا في المؤشرات الفرعية، إذ جاءت في المرتبة الثانية عالميًا في الخدمات الحكومية الرقمية ضمن دول العشرين، كما تقدمت 53 مرتبة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.

واحتلت المركز الأول عالميًا في المعرفة والمهارات الرقمية الحكومية، وتصدرت دول العشرين والعالم في مؤشر البيانات المفتوحة، كما احتلت المرتبة السابعة عالميًا والأولى إقليميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، متفوقة على دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وفرنسا وكندا.

مركز للابتكار

إلى ذلك ، واصل مؤتمر “ليب 25” أعماله، مستعرضًا أحدث الابتكارات التقنية ودورها في تطوير القطاعات الحيوية، وركزت جلساته على الذكاء الاصطناعي.

وتناول المشاركون في جلسة “القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي – الرؤية، المرونة، المسؤولية”، التحولات الجذرية التي يشهدها العالم بفضل الذكاء الاصطناعي، والتحديات والفرص، مؤكدين أن المملكة تعد من أسرع الاقتصادات نموًا عالميًا، مما يعكس تحولها إلى مركز رئيسي في الابتكار الرقمي ، وتقدم نموذجًا عالميًا للتحول إلى اقتصاد متنوع قائم على الرقمنة والإبداع التقني، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين في هذا المجال.