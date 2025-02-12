الرياضة السعودية” أرجوان عمار” تتوج بالمركز الأول في رالي أبوظبي باها 2025م

البلاد- جدة

امتدادًا لمشاركاتها الناجحة على المستوى المحلي والخارجي، والتنافس الكبير من خلال الراليات والسباقات. حققت البطلة السعودية السائقة” أرجوان عمار” إنجازًا مميزًا في رالي أبوظبي باها، حيث نجحت في التتويج بالمركز الأول في فئة SSV، وذلك في أول مشاركة لها خارج المملكة العربية السعودية بعد تنافس كبير بين المشاركين في الرالي. وتمكنت أرجوان من تحقيق المركز الثاني في الترتيب العام لفئة FIA، إضافة إلى المركز الخامس في الترتيب العام للسباق، في إنجاز يعكس تفوقها في رياضة السيارات على المستوى الإقليمي والدولي. وخاضت أرجوان المنافسات برفقة الملاح الإماراتي خالد الكندي، حيث قدما أداءً مميزًا على المسارات الصحراوية الصعبة لرالي أبوظبي، ما عزز من مكانتها كسائقة سعودية واعدة في عالم سباقات الراليات. يُذكر أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المرأة السعودية في رياضة السيارات، وسط دعم متزايد لمشاركتها في المحافل الدولية؛ ما يعزز حضورها في المنافسات العالمية. من جهتها، عبرت البطلة السعودية السائقة أرجوان عمار عن سعادتها بهذا الفوز، وتحقيق هذا الإنجاز الرياضي الكبير، وقالت: أشعر بالفخر والاعتزاز، وأنا أحقق لوطني هذا الإنجاز الكبير، الذي يضاف إلى إنجازاتنا الرياضية التي يحققها الأبطال في جميع الألعاب الرياضية. وأضافت أرجوان: إن هذا الإنجاز سيكون لي دافعًا قويًا لي خلال المشاركات القادمة التي أطمح- إن شاء الله- في تحقيق المزيد من الإنجازات لوطني ولرياضة الوطن. وفي الختام، قدمت البطلة أرجوان عمار الشكر والتقدير للمنظمين والمسؤولين عن رالي أبوظبي، وكذلك الشكر والتقدير للمشاركين والمساهمين ولكل من عمل على إنجاح هذا الرالي متمنية التوفيق والنجاح للجميع.