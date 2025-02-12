الخطوط السعودية تضيف أكثر من 10 وجهات إلى شبكة رحلاتها

جدة : البلاد

اعتمدت الخطوط السعودية إضافة أكثر من 10 وجهات إلى شبكة رحلاتها للعام 2025، وتضمنت (فيينا – البندقية – لارنكا – إثينا – هيراكليون – ونيس – ملقا – بالي – إنطاليا – العلمين – صلالة )، وذلك في ظل ما يشهده القطاع الدولي من ارتفاع في حركة السفر ، حيث تم تسجيل نمو مقداره 16% العام الماضي في معدل نقل الضيوف دوليًا.

وأوضح معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، أنه وبعد النجاح التشغيلي الذي سُجل خلال العام الماضي، تم البدء في تنفيذ خطة إستراتيجية خلال عام 2025 لضمان استمرار التميز في الأداء، حيث انتظمت الرحلات وفق جدولة تضمن الوفاء بالمتطلبات التشغيلية وتتسم بالمرونة على مدار العام وفي مواسم الذروة وتتكيف مع التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي، مبينًا أن الوجهات تم تعيينها بالاستناد إلى دراسات الجدوى وتلبية تطلعات الضيوف وبما يسهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران بالوصول إلى 250 وجهة بحلول عام 2030.

يذكر أن الوجهات الجديدة تُعد إضافة إلى شبكة رحلات “السعودية” والتي تشمل أكثر من مائة وجهة في أربع قارات حول العالم، حيث يزيد معدل التشغيل اليومي للرحلات “السعودية” عن 530 رحلة، فيما تحظى خطتها التشغيلية على القطاع الدولي بالتطوير المستمر بهدف زيادة حصتها من حركة السفر ولتحقيق معدلات مميزة تسهم في تحقيق مساعيها لربط العالم بالمملكة.