التعاون يتعادل مع الوكرة القطري في ذهاب ثمن نهائي أبطال آسيا 2

البلاد- جدة

تعادل فريق التعاون مع مضيفه فريق الوكرة القطري بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا 2.

سجل اللاعب أشرف المهديوي الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل أيوب عسال للوكرة في الدقيقة 55.

وعاد التعاون ليتقدم مرة ثانية عن طريق روجير مارتينيز في الدقيقة 61، لكن غيلسون دالا تمكن من تسجيل التعادل للوكرة في الدقيقة 70.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، يوم السبت المقبل، على ملعب نادي التعاون، ويكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة؛ لضمان التأهل لربع النهائي.