4 ملايين متر مربع| نادي الفروسية بالدمام يدخل حيز التنفيذ

الدمام – البلاد

بدأت أعمال إنشاء نادي الفروسية بمدينة الدمام، على مساحة تزيد عن أربعة ملايين متر مربع، في موقع استراتيجي يقع غرب مطار الملك فهد الدولي.

من جانبه، أعرب عضو مجلس إدارة ميدان فروسية الدمام عبدالعزيز بوكنان، عن امتنانه وتقديره لدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، الذي يحرص على تسخير كافة الإمكانيات لدعم المشاريع والمبادرات الرياضية في المنطقة، وخاصة رياضة الفروسية التي تُعد إرثًا أصيلاً من رياضات الآباء والأجداد.

وأضاف أن ميدان الفروسية الجديد سيشكل نقلة نوعية لهذه الرياضة العريقة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية المملكة 2030، ويعزز من دعم الخيل وملاكها في المنطقة و أن المشروع الجديد يهدف إلى تحقيق تطلعات عشاق الفروسية في المنطقة الشرقية وتوفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في تطوير مهارات الفرسان واستقطاب المواهب الجديدة. وأكد أن النادي سيحتضن العديد من الفعاليات والسباقات المحلية والدولية، مما يجعله وجهة مميزة لمحبي هذه الرياضة على مستوى المملكة والمنطقة.

وأوضح أن تصميم النادي وميدان الفروسية يأخذ في الاعتبار أحدث المعايير الدولية في مجال رياضة الفروسية، بما يضمن توفير بنية تحتية متقدمة ومرافق حديثة تلبي احتياجات الفرسان والجمهور ، كما سيضم النادي مرافق تدريبية، إسطبلات مجهزة بأعلى المستويات، ومناطق ترفيهية تلائم الزوار من مختلف الأعمار وأكد أن المشروع يهدف أيضًا إلى دعم السياحة الرياضية في المنطقة الشرقية، حيث سيتم تصميم النادي ليكون وجهة مثالية لعشاق الخيل من داخل المملكة وخارجها. كما ستتوفر مرافق مخصصة لاستضافة العائلات والزوار، مما يعزز من جاذبية النادي كمعلم رياضي وترفيهي على حد سواء.

وأضاف أن نادي الفروسية بالدمام لا يقتصر دوره على كونه ميدانًا للسباقات، بل سيكون مركزًا شاملًا لنشر ثقافة الفروسية وتعزيز قيمها بين الأجيال القادمة. كما أوضح أن النادي سيعمل على تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف تنمية مهارات الفروسية، وزيادة الوعي بأهمية العناية بالخيل وتاريخ هذه الرياضة العريقة.

وختم بالإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الرياضي وتعزيز دور الرياضات التراثية مثل الفروسية. وأعرب عن أمله في أن يسهم النادي في إعداد أجيال جديدة من الفرسان القادرين على تمثيل المملكة في المحافل الدولية، إلى جانب دعم اقتصاد المنطقة من خلال خلق فرص استثمارية ووظيفية متنوعة داعياً جميع المهتمين برياضة الفروسية إلى المساهمة في دعم هذا المشروع الطموح، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام المتزايد بالرياضات التراثية في المملكة، ويمثل خطوة إضافية نحو تعزيز مكانة المنطقة الشرقية كمركز رياضي وثقافي متميز.