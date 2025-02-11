نمو الإنتاج الصناعي و”غير النفطية”

البلاد – جدة

سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نموا بنسبة 2.1 % خلال ديسمبر 2024 ، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها.

وأظهرت نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4 % على أساس سنوي وارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 6.3 %، فيما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 1.9 %، بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 0.8 %.

وأفادت نتائج النشرة وفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 1.3%، كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.0 % مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق.

وكان الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة قد سجل ارتفاعا خلال شهر نوفمبر 2024 بنسبة 3.4 % ، مدعوما بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها، حيث ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7.2 % على أساس سنوي مدعوما بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي ارتفع بنسبة 17.6 %، ومدعوما كذلك بكل من نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية.