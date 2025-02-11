موجز اقتصادي

ريادة أعمال

برعاية سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تنطلق فعاليات ملتقى ريادة الأعمال الأول لريادة الأعمال في نسخته الأولى، والمعرض المصاحب، الذي تنظمه الغرفة التجارية بمحافظة القريات.

ويهدف الملتقى الذي يستمر يومين، إلى تنمية وتمكين واستدامة وتطوير ريادة الأعمال في محافظة القريات، حيث يعد الملتقى منصة تلتقي فيها الجهاتُ الداعمة والممكنة مع روادَ ورائدات الأعمال في القريات.

طاقة متنقلة

وقع برنامج استدامة الطلب على البترول -في إطار الجهود المستمرة لدعم الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة الطاقة-, مذكرة تفاهم مع شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة, بهدف دعم تطوير التقنيات المبتكرة لحلول مولدات الطاقة المتنقلة، وإيجاد تقنيات متقدمة مما يسهم في تقليل الانبعاثات. وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام المملكة في تعزيز جهود الاستدامة لمواجهة التحديات ذات العلاقة محليًا وعالميًا.

وجهات ترفيهية

وقّعت شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن، اتفاقية إستراتيجية مع شركة “توال”، المتخصصة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات ، تهدف إلى تطوير البنية التحتية الداخلية والخارجية لوجهات “سڤن”.

وتستثمر شركة مشاريع الترفيه السعودية ما يزيد على 50 مليار ريال لإنشاء 21 وجهة في 14 مدينة في أنحاء المملكة، ستوفر تجارب عالمية مبتكرة وفريدة من نوعها، إضافة إلى عقد شراكات على مستوى العالم في قطاع الترفيه.