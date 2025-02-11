مطار الملك خالد يحصد المستوى 3 من برنامج الاعتمادات الكربونية

البلاد ــ الرياض

أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عن حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على اعتماد المطارات المعترف به عالميًا في مجال الكربون- المستوى الثالث” التحسين” من برنامج الاعتمادات الكربونية للمطارات “ACA”؛ ليصبح أول مطار في المملكة العربية السعودية، يحصل على هذا المستوى من الاعتماد.

ويعكس هذا الاعتماد التزام مطارات الرياض تجاه الاستدامة البيئية، والحد من التلوث في قطاع الطيران السعودي من خلال إشراك أصحاب المصلحة في هذه المساعي. كما يؤكد حرص شركة مطارات الرياض على تطبيق أفضل المعايير والممارسات للحد من الانبعاثات، وإطلاق المبادرات الخضراء، وإدراج هذا النهج في سياسات الشركة وأهدافها في الاستجابة للتغير المناخي.

برنامج اعتماد كربون المطارات، هو برنامج عالمي تم إطلاقه في عام 2009 لتقييم جهود المطارات حول العالم في إدارة انبعاثات الكربون والحد منها. حصل مطار الملك خالد الدولي على اعتماد كربون المطارات- المستوى الأول في أواخر عام 2021، والمستوى الثاني في عام 2022، ثم المستوى الثالث هذا العام، بعد استكمال متطلبات البرنامج.