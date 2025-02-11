محمية الإمام تركي الملكية تعلن موسم النحالين في نسخته الرابعة

رفحاء : البلاد

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن التفاصيل الخاصة بموسم النحالين في نسخته الرابعة والمقرر إقامته في المناطق المفتوحة ومنطقتي التيسية والحجرة ضمن نطاق المحمية خلال الفترة من أواخر فبراير حتى نهاية أكتوبر 2025م.

وأوضحت أن الموسم الجديد سوف يشهد إنتاج ثلاثة من أجود أنواع العسل، وهي عسل زهور الربيع والسدر البري والطلح، مؤكدة حرصها على دعم وتمكين النحالين من خلال توفير أفضل بيئات الإنتاج البعيدة عن التلوث.

وأوضحت الهيئة أن النسخة الرابعة من موسم النحالين في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تبدأ بعقد لقاء افتراضي يتم خلاله التعريف بملامح الموسم وإتاحة مساحة للأسئلة والاستفسارات، وكذلك التعريف بدور النحل في النظام البيئي وتلقيح النبات بما يحفظ التنوع البيولوجي في بيئة المحمية، بجانب أهمية صناعة منتجات عسل النحل كنموذج لتعزيز الموارد الطبيعية في التنمية الاقتصادية.

وبينت الهيئة أن المحمية سوف تبدأ في استقبال طلبات النحالين الراغبين في إنتاج عسل زهور الربيع في المناطق المفتوحة في الفترة من 19 فبراير حتى 1 مارس، مع تمكينهم خلال الفترة نفسها من اختيار المواقع المناسبة للإنتاج واستخراج التصاريح، مشيرة إلى أن تسليم المواقع الخاصة بإنتاج هذا النوع من العسل سيكون في الأول من مايو.

وأشارت إلى أن استقبال الطلبات واختيار المواقع الخاصة بإنتاج عسل الطلح في منطقة التيسية سيبدأ في الأول من يونيو حتى الـ 30 من يونيو، على أن يكون استخراج التصاريح في الفترة من 15 يونيو حتى 30 يونيو، وتسليم المواقع في مطلع سبتمبر.

وتستقبل المحمية طلبات إنتاج عسل السدر في منطقة الحجرة واختيار مواقع إنتاجه في الأول من أغسطس حتى 30 من الشهر نفسه، بينما تُسْتَخْرَج التصاريح في الفترة من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر، ويكون تسليم المواقع في 30 أكتوبر.

وتسعى محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في إحياء تراث تربية النحل ودعم التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي، وتسهم الفعالية في تعزيز السياحة البيئية في المحمية عبر تسليط الضوء على نقاء بيئتها الطبيعية بما يدعم مكانتها بصفتها وجهة فريدة للسياحة البيئية.