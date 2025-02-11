مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة يُطلق “مرصد حوسبة العربيَّة”

الرياض : البلاد

أطلق مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة، اليوم خلال مؤتمر ليب ٢٠٢٥ م، “مرصد حوسبة العربيَّة “، بوصفه مرجعًا موثوقًا لرصد تطوُّرات المعالجة الآليَّة للُّغة العربيَّة على المستويات المحليَّة والإقليميَّة والدوليَّة، ويهدف إلى دعم الباحثين والمطوِّرين وروّاد الأعمال في هذا المجــال.

ويسعى المرصد إلى تقديم إحصائيَّات دقيقة؛ لقياس تطورات المعالجة الآليَّة للُّغة العربيَّة، وتوفير بيانات شاملة تُسهم في بناء أدوات وحلول تقنيَّة تخدم اللُّغة العربيَّة, ويشمل المرصد تحليلًا للتقنيات والأدوات المستخدمة في حوسبة اللُّغة، ودراسة النماذج اللُّغويَّة الكبيرة والمدونات اللُّغويَّة المتاحة، إضافة إلى تحديد التحديات والتوجهات المستقبليـَّة في المجال.

وأشار الأمين العام للمجمع الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي إلى أن إطلاق المرصد يُعزِّز مكانة المملكة بوصفها مرجعيةً عالميةً في مجال حوسبة اللُّغة العربيَّة، موضِّحًا أن المشروع يأتي ضمن رؤية المجمع لدعم المحتوى العربيّ الرقميّ، وتعزيز تطوير أدوات تقنيَّة تُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكَّد أن المرصد سيعمل على بناء شراكات مع العديد من الجهات الأكاديميَّة والتقنيَّة؛ لتوسيع نطاق العمل البحثيّ والتقنيّ في المعالجة الآليَّة للُّغة العربيَّة على نحوٍ يخدم الناطقين بها، ويُعزِّز حضورها في المشهد الرقميّ العالميّ.

ويأتي هذا المشروع ضِمن التزام المجمع بدعم الابتكار التقنيّ، وتعزيز تطوير أدوات المعالجة الآليَّة للُّغة العربيَّة؛ ليكون نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق الريادة في المجال التقنيّ والمعرفيّ للُّغة العربيَّة.