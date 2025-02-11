في ” يلو”| البكيرية يكسب أبها.. والجندل يعبر أحد

حائل- خالد الحامد

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله مواجهة العدالة والزلفي، التي أقيمت على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل العدالة أولًا عن طريق ألان ليما من ركلة جزاء، وأدرك الزلفي التعادل عن طريق دييغو ميراندا.

وشهدت المباراة طرد لاعب العدالة نواف أبو عامر.

بهذه النتيجة، رفع رفع العدالة رصيده إلى 37 بالمركز الثالث، والزلفي 23 بالمركز الثاني عشر.

تعادل الجبلين مع العدالة.. والعربي والزلفي

تعادل الجبلين والعربي 3/3 في لقاء مثير، جمع الفريقين على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

انتهى الشوط الأول سلبيًا، وفي الشوط الثاني كانت المباراة متقلبة هنا وهناك.

سجل للجبلين كاكا منديز، وجبسون سوزا من ركلة جزاء، وليو سباستيان. سجل للعربي فيوكس أبلاي” هاتريك” الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل، رفع الجبلين رصيده إلى 35 نقطة، بالمركز الخامس، والعربي 31 نقطة بالمركز السابع.

وكسب فريق البكيرية نظيره أبها، بثلاثة مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.

سجل ثلاثية البكيرية فرناندو بينيرو، ومحمد الزيد، وعبدالعزيز الشريد، فيما سجل لأبها نبيل مرموق.

بهذا الانتصار، رفع البكيرية رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد فريق أبها عند النقطة 29 بالمركز التاسع.

وفي الجوف، زاد الجندل من أوجاع أحد بعد فوزه عليه 1/3.

سجل ثلاثية الجندل عبدالله معتوق، وتشيزوم تشارلز، وشيخ كمارا، فيما سجل هدف أحد محمد محسن؛ ليرفع الجندل رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الحادي عشر، وبقي أحد بالمركز الأخير برصيد 12 نقطة.