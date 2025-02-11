عضو لجنة التوثيق يكشف عن موعد تاريخ بداية الدوري السعودي

البلاد- جدة

كشف عبدالإله النجيمي، عضو فريق توثيق كرة القدم السعودية، عن حقيقة الأرقام المتداولة بشأن تاريخ بطولة الدوري السعودي وكأس الملك، مشيرًا إلى موعد إعلان تاريخ بداية الدوري السعودي.

وقال النجيمي في تصريحات لبرنامج «برا الـ18» غبر قناة «SSC»: «كل مكتسبات الأندية محافظ عليها، ودوري المناطق يحسب إذا كان بنظام الدوري»، مضيفًا: «النماذج العالمية تتحدث عن مفهوم الدوري الرئيسي، وله عدة مواصفات؛ منها أن يلعب في معظم مراحله بتجميع النقاط، ويكون أطول بطولة بالسنة، وفي النموذج السعودي اللوائح والمسميات واضحة».

وتابع: «الأندية هي من وضعت المحاور التي يتم البحث عليها لهذا المشروع، ونستند على المعايير وفق نص نظامي».

وواصل: « راجعنا كل المصادر المحلية والعالمية والحياة الاجتماعية، راجعنا السجلات الخاصة بالسفن التي كانت تجول بالخليج العربي والبحر الأحمر لرصد بدايات ممارسة كرة القدم حتى من الأجانب».

وأوضح:« عدد فريق العمل 10 أشخاص، ويعملون بمعزل عن الأندية، ولا يمثلون ناديًا معينًا، وكل شهرين يتم عرض مخرجات العمل للمصادقة عليها».

وواصل:« تم الاجتماع مع نادي الشباب وتحفظهم استباقي، وليس لدينا أي مصلحة من أن نقلل من إنجازات أي ناد، وبعد شهر سيتم الإعلان عن تاريخ بداية الدوري، ونحن لا نعمل بمعزل عن الأندية واتحاد القدم، وسننتصر للحقيقة».

وذكر« الأندية هي من طلبت منا وضع معايير، والعمل الذي حدث في السابق جيد واستفدنا منه، ولم يطرح بالجمعية العمومية أي تصنيف مقترح للدوري والكأس».

وأكمل: «الجمعية العمومية كما هي مشرّع ومهم، فهي رقابي على أي خلل قد يحدث، ودور الفيفا استشاري بطرح نماذج دولية».

وأتم:« كل ما تم تداوله من أرقام في الإعلام لم يصدر من المشروع أي نقطة فيه، هذه كلها استنتاجات من الإعلام، والشفافية في هذا المشروع جدًا عالية، وسيكون هناك ورشة عمل لتوضيح المعايير».