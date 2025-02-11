ديوان المظالم يناقش الرؤى المستقبلية والتحول الرقمي في مؤتمر ليب

الرياض : البلاد

شارك ديوان المظالم في إحدى الجلسات الحوارية المقامة على هامش مؤتمر LEAP 2025 التقني الذي تستضيفه الرياض في نسخته الرابعة تحت عنوان (نحو آفاق جديدة) وتنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2025، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

وناقشت الجلسة الحوارية الجهود المبذولة للريادة في التحول الرقمي بمنظومة القضاء الإداري وأثره في سير العملية القضائية، والمنصات الرقمية والتوجهات المستقبلية لاستخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وعملية إدارة البيانات والمخاطر واستمرارية الأعمال في محاكم ديوان المظالم، ودور الأمن السيبراني تجاه المنظومة الرقمية.

وشهدت الجلسة الحوارية تفاعلًا من الحضور حول تجربة واستفادة عملية التقاضي في ديوان المظالم من الرقمنة والتقنيات الحديثة في تطوير وتسريع وتيرة الأعمال في ظل ما يحظى به من دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصها الدائم على تطويره.