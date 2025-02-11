دعم “المحلي” في مشاريع الطرق

البلاد – الرياض

أكّدت الهيئة العامة للطرق أن الشراكة الفاعلة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أسهمت بشكل كبير في تحقيق الأهداف المتعلقة برفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها ، مشيرةً إلى موافقة مجلس الوزراء على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، الذي نص على رفع مستهدف المحتوى المحلي في إستراتيجية قطاع الطرق من 60 % إلى 70 % بحلول عام 2030.

وأوضحت الهيئة أن هذه الشراكة أثمرت في خلق فرص اقتصادية واعدة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في دعم المحتوى المحلي، وتنميته في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة داخل المملكة ، وذلك انسجامًا مع مستهدفات المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية، وفق الإستراتيجية الوطنية للتوطين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعة في قطاع الطرق ، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.