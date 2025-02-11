داني شوم: كأس السعودية سيكون المشاركة الوحيدة لـ “رومانتيك واريور” على الأرضية الرملية

بطل هونج كونج يصل الرياض استعداداً للتحدي الفريد في مسيرته السباقيه

الرياض – محمد الجليحي

كشف المدرب داني شوم أن الجواد الأيرلندي الأصل “رومانتيك واريور” بات على أعتاب خوض المشاركة الوحيدة في مسيرته على الأرضية الرملية، حيث أنه من المقرر أن يعود الجواد صاحب المكاسب المالية الأعلى من السباقات في العالم إلى المنافسة على الأرضية العشبية بعد مشاركته في كأس السعودية البالغة جائزته 20 مليون دولار، على ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض يوم السبت المقبل.

وصل الفائز بكأس هونج كونج ثلاث مرات إلى السعودية قادمًا من دبي صباح الاثنين، وذلك استعدادًا لأول مشاركة له خارج المضامير العشبية، بعد أن حقق زمناً قياسيًا جديدًا لمضمار ميدان بسباق جبل حتا الشهر الماضي.

المالك بيتر لاو والمدرب شوم فضّلا عدم اختبار النجم الذي تجاوز رصيده من السباقات 18 مليون دولار على المضمار الرملي في دبي الشهر الماضي، وقررا بدلاً من ذلك أن تكون المغامرة على المسار الرملي في سباق الفئة الأولى لمسافة 1800 متر في الرياض بالسباق الأغنى في العالم.

وقال شوم بعد وصول “رومانتيك واريور” إلى منشآت المحجر الصحي الدولي: “مهما كان مركزه في كأس السعودية، فإن احتمال مشاركته التالية في دبي تيرف تصل إلى 99%.

“نادي دبي لسباق الخيل اعتمد بالفعل مشاركته في سباق دبي تيرف، لكننا لم نتقدم بعد بطلب للمشاركة في كأس دبي العالمي، حيث نريد تقييم أدائه في الرياض أولاً. ومع ذلك، بات في حكم المؤكد أنه سيذهب إلى السباق العشبي هناك.”

غادر “رومانتيك واريور” هونج كونج بعد تحقيق ثلاثيته التاريخية في شاتين بقيادة أفضل خيال في العالم وفق تصنيف لونجين، جيمس ماكدونالد، وعقب ذلك مباشرة توجه شوم إلى الشرق الأوسط في زيارة استكشافية لدراسة المضمار الرملي في الرياض.

سعى المدرب للحصول على المشورة بشأن التغيير في الأرضية من أكبر عدد ممكن من المصادر، بما في ذلك الخيال الأسطورة ميك كينان، ولكن القرار النهائي جاء بعد اجتماع بين المالك والمدرب حسم مسار “رومانتيك واريور” لخوض التحدي الرفيع في السعودية.

وأوضح شوم: “لم يكن القرار سهلاً على المالك، حيث اضطررنا إلى تفويت سباقي قولد كب وستيواردز كب في هونج كونج.

“لو بقينا هناك، كنا سنحقق الفوز بسهولة على العشب، لكن بيتر أراد خوض تحدي أغنى سباق في العالم .. كأس السعودية. نحن متحمسون جدًا لهذه التجربة ونتطلع بالفعل إلى السباق.”

وقال شوم: “تناقشنا انا و بيتر وجيمس في فكرة خوض الجولة الأولى في تحدي آل مكتوم على الرمل، واعتقدنا أن ذلك قد يكون الخيار الأفضل.

“لكن خلال اجتماع غداء مع بيتر، قدم وجهة نظر قوية، حيث قال إنه من الأفضل أن نبدأ على العشب في دبي، لأن تجربة سيئة على الرمل هناك قد تؤثر سلباً، كما أن طبيعة الرمل في دبي تختلف عن الرمل في الرياض. قد يفوز أو يؤدي بشكل جيد في دبي، لكن ذلك لا يعني أنه سيقدم نفس الأداء في السعودية.”

“لذلك قررنا المنافسة في جبل حتا ونحن نعلم أننا سنفوز بسهولة – واحتفظنا بسر الأداء على الأرضية الرملية للمشاركة السعودية. ربما يكون مذهلاً عليها، أو ربما لا يستطيع التعامل معها – لكننا لن نشعر بخيبة أمل إذا لم يفز طالما أنه سعيد وبصحة جيدة.

حقق “رومانتيك واريور” الفوز في 18 سباقاً من جملة 23 مشاركة خاضها خلال مسيرته، وفي مشاركته الأخيرة تمكن من التغلب على الوتيرة السريعة، ليسجل فوزاً بفارق خمسة أطوال تقريباً دون عناء بقيادة ماكدونالد.

قال شوم: “في ذلك السباق، رأينا قدرات “رومانتيك واريور” الحقيقية، خاصة في المراحل الختامية وعبر خط النهاية مندفعاً بقوة، وهو لا يزال في تطور مذهل – وهذا أمر محيّر لي، لأنه بلغ السابعة من العمر!

“لم أشعر بأي قلق لأنني تحدثت إلى جيمس، وأنا أثق به 100% في تحديد اللحظة المناسبة للاندفاع. الحصان ينتظر أوامره، وهذا واضح، فالعلاقة بين الحصان والخيال رائعة للغاية.

“جيمس لديه ثقة كبيرة في الحصان، وعندما تشاهدهما معاً، تدرك أنهما كيان واحد. الأمر مذهل بحق، ولا يصدق.”

حرص شوم وفريقه في هونج كونج على بناء علاقة وثيقة مع “رومانتيك واريور”، حيث ظل طاقم الاسطبل يرسل إلى المدرب مقاطع فيديو يومية لتحركاته وتدريباته وسباحته في دبي.

واختتم شوم قائلاً: “أنا محظوظ للغاية بوجود هذا الحصان، فقد كان رائعاً لإسطبلي. كمدرب، أشعر بأنني محظوظ لتدريب حصان مثله، وأنا أحبه كثيراً. وهو أيضاً يحبني ويحب فريق العمل.

“أريد الاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة – ليس من أجل المال، بل لأننا نحب بعضنا. أحب أن أراه وأطعمه الجزر، وعندما أفعل ذلك يكون في قمة السعادة.”

“رومانتيك واريور” معتاد على الترحال، وسبق له الفوز في سباقي كوكس بليت وياسودا كينين خلال رحلاته إلى أستراليا واليابان، إلى جانب تألقه في دبي. ومع ذلك، يرى شوم أن مستقبله سيكون أقرب إلى الوطن.

وقال: “تحدثت مع المالك قبل مغادرتي، ومن المحتمل ألا يشارك في السباقات الخارجية بعد الآن، وسنبقيه في هونج كونج لخوض ثلاثة أو أربعة سباقات كل موسم. سنحرص على أن يبقى بصحة جيدة وسعيداً، ونأمل أن يواصل تحقيق الإنجازات.”

والأمل معقود على أن يحقق الإنجاز لهونج كونج وشوم على الرمل في كأس السعودية يوم 22 فبراير.