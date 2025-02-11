تعزيز التعاون العدلي بين المملكة وتونس

تونس : البلاد

التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمعالي وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية تونس.

وبحث وزير العدل مع نظيرته التونسية، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال العدلي, والتطور التشريعي والتقني والتدريبي، الذي تشهده المملكة في المجال العدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين، وإشراف ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

ووقع الجانبان برنامجًا تعاونيًا تنفيذيًا، في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال التنسيق القضائي، وتبادل الخبرات والتجارب المهمة في مجال إدارة القضاء، وتدريب القضاة وأعوانهم.