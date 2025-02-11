انطلاق فعاليات معرض جازان للكتاب 2025

جيزان : البلاد

انطلقت اليوم فعاليات معرض جازان للكتاب 2025 في نسخته الأولى، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مركز الأمير سلطان الحضاري، ويستمر حتى 17 فبراير الحالي، بمشاركة عدد من دور النشر ووكالات محلية وعالمية توزعت على أجنحة المعرض.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي ثري، يضم أكثر من 200 فعالية متنوعة، يتخللها العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل، التي يقيمها عدد من المتخصصين، إضافة إلى منطقة تفاعلية مخصصة للأطفال، تقدم برامج ثقافية موجهة للنشء في مجالات الكتابة والتأليف والمسرح وصناعة الرسوم المتحركة، وأنشطة تفاعلية مختلفة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل أن “معرض جازان للكتاب 2025 يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الحراك الثقافي بالمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال نشر قيم المعرفة والإبداع، وتحفيز صناعة النشر المحلية، خاصة أن هذه هي النسخة الأولى في منطقة جازان، التي يتم السعي من خلالها لتسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني للمنطقة حيث تشتهر جازان بثقافتها الغنية وتراثها العريق.

ويحتفي معرض جازان للكتاب 2025 خلال أيامه بعام الحرف اليدوية، ترسيخًا لمكانة الحرف اليدوية بوصفها تراثًا ثقافيًا أصيلاً، وتعزيزًا لمزاولتها، وصونها، واقتنائها، وتوثيق قصصها، وحضورها في الحياة المعاصرة.

ويعد معرض جازان للكتاب 2025 أول المعارض التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة في العام الحالي، بعد سلسلة من المعارض السابقة التي شملت معرض الرياض في أكتوبر، ومعرض المدينة المنورة في أغسطس، ومعرض جدة في ديسمبر من العام الماضي.

يُذكر أن معرض جازان للكتاب 2025 سيفتح أبوابه للزوار يوميًّا من الساعة 11 صباحًا حتى 12 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا إلى 12 مساءً.