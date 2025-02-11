“المياه الوطنية” توقّع 3 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية ومحلية

الرياض : البلاد

وقّعت شركة المياه الوطنية 3 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الرائدة عالميًا ومحليًا بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتفعيل تقنيات متطورة في مجالات خدمة العملاء، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية لمواكبة أحدث التطورات التقنية بما يخدم تطلعات الشركة وطموحاتها.

وأبرمت مذكرات التفاهم على هامش مؤتمر (ليب 25) الذي يعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري بالرياض، حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار التقني.

مثّل شركة المياه الوطنية في التوقيع نائب الرئيس لتقنية المعلومات المهندس ماجد بن عبدالمحسن الجريب، فيما مثل شركة أوراكل المدير التنفيذي في المملكة رهام الموسى، ومثل شركة سيسكو المدير التنفيذي سلمان فقيه، فيما مثل شركة سلام رئيس قطاع الأعمال عبدالله خرمي.

ووقعت شركة المياه الوطنية أول مذكرة تفاهم مع شركة أوراكل الرائدة في أنظمة وتطبيقات الأعمال، لتطبيق حلول مبتكرة في مجال التحول الرقمي، مع التركيز على أنظمة خدمة العملاء، وأدوات تحليل البيانات، وحلول ذكاء الأعمال، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أبرمت الشركة مذكرة تفاهم أخرى مع شركة سيسكو المتخصصة في البنية التحتية التقنية وشبكات الاتصال، وذلك لتعزيز البنية التحتية لشبكات الاتصالات وحلول الأمن السيبراني، إلى جانب تطوير الأنظمة الرقمية لمتابعة الشبكات وأدوات الاتصال، مع الاستعداد لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

ووقعت الشركة المذكرة الثالثة مع شركة سلام الشركة المحلية الرائدة في مجال الاتصالات، بهدف دعم التحول الرقمي من خلال توفير خدمات الإنترنت والاتصالات المتقدمة، بما يسهم في تحسين الأداء الرقمي، وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.

تعد هذه المذكرات خطوة مهمة في إطار جهود شركة المياه الوطنية للتحول الرقمي، مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة، وفعالة باستخدام أحدث التقنيات في العالم.