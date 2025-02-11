المجلس الأولمبي الآسيوي يعتمد الاتحاد الدولي للهجن كجهة رسمية معترف بها في آسيا

الرياض – هاني البشر

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي عن اعتماده بشكل رسمي للاتحاد الدولي للهجن كجهة معترف بها لإدارة سباقات الهجن في آسيا، وذلك خلال اجتماعه التنفيذي الذي عُقد في 6 فبراير 2025 بمدينة هاربين، الصين، حيث تم توقيع الاتفاقية في 9 فبراير 2025 بشكل رسمي.

وأكد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الاتحاد الدولي للهجن، أن هذا الاعتراف يمثل خطوة بارزة نحو تعزيز سباقات الهجن على الساحة الرياضية العالمية. وقال سموه: “هذا الإنجاز يعكس التقدم المستمر للاتحاد الدولي للهجن، والتزامنا بتطوير هذه الرياضة وفق أعلى المعايير الدولية وتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية العالمية.”

يأتي هذا الاعتراف ضمن جهود الاتحاد الدولي للهجن لتطوير هذه الرياضة وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز التنافسية، وتوسيع دائرة المشاركة، مما يساهم في تعزيز مكانة رياضة الهجن في الأجندة الرياضية العالمية.

ويعمل الاتحاد على إطلاق بطولات دولية موحدة، وزيادة الحضور الإعلامي، وتوفير فرص تنافسية أكبر للرياضيين، مما يعزز مكانة سباقات الهجن كرياضة عالمية متطورة تتماشى مع المعايير الاحترافية الدولية.