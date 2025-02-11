القوات الجوية تشارك في تمرين “محارب الكوبرا 25-1” بالمملكة المتحدة

الرياض : البلاد

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين “محارب الكوبرا 25-1”, الذي يُنفذ بالمملكة المتحدة إلى جانب قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وكان في وداع المجموعة المشاركة في التمرين من قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، الذي ألقى كلمة توجيهية للأطقم الجوية والفنية والمساندة المشاركة بالتمرين، هنأهم فيها بشرف تمثيل الوطن، وحثهم على تمثيله خير تمثيل، وبذل قصارى جهدهم والاستفادة من التمرين، وتطبيق أعلى معايير السلامة.

وأكد أن المشاركة في هذا التمرين تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون مع القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الأخرى المشاركة، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية القوات الجوية، واكتساب المزيد من الخبرات القتالية للأطقم الجوية والمساندة في بيئة حرب معقدة وتهديدات مختلفة.

عقب ذلك قُدِّمت إلى سمو قائد القوات الجوية هدية تذكارية بهذه المناسبة.

يذكر أن القوات الجوية تشارك بعدد من طائرات (F-15SA)، بالإضافة إلى العديد من المنظومات من القوات الجوية للدولة المستضيفة المملكة المتحدة، والدول المشاركة قطر، وتركيا، وفرنسا.