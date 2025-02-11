الرياضة ” الاستثمارات العامة” شريكًا رسميًا لبطولة السعودية الدولية للسيدات للجولف

الرياض – محمد الجليحي

يواصل صندوق الاستثمارات العامة دعمه لرياضة الجولف عبر شراكته المستمرة كراعٍ رسمي لبطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات، مؤكداً التزامه بتعزيز المساواة في الرياضة. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتضمن استمرار تكافؤ الجوائز المالية بين البطولة ونظيرتها للرجال، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية لرياضة الجولف، ويدعم جهود تمكين المرأة في المنافسات الرياضية على أعلى المستويات. وتعود البطولة إلى نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير، وتتميز هذا العام بتنسيق جديد للمنافسات، حيث ستتنافس اللاعبات المحترفات في بطولتين فردية وجماعية. وتهدف الشراكة الإستراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وجولف السعودية إلى إحداث تحول نوعي في رياضة الجولف، من خلال تعزيز المساواة، وزيادة التفاعل بين المواطنين السعوديين والزوار. وتشمل هذه الجهود توفير فرص متكافئة للجميع للمشاركة في الرياضة، وتمكين المواهب الطموحة في الشرق الأوسط من دخول عالم الجولف الاحترافي، إضافةً إلى إطلاق مبادرات سياحية مبتكرة عبر تطوير مرافق جولف عالمية المستوى في مختلف أنحاء المملكة. وستشهد بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات مشاركة 112 لاعبة محترفة، بما في ذلك المصنفة الثالثة عالميًا رونينغ يين، والتاسعة عالميًا تشارلي هال، وحاملة اللقب باتي تافاتاناكيت، حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية 5 ملايين دولار أمريكي (18.75 مليون ريال سعودي)، مما يجعلها أكبر جائزة مالية في أي بطولة جولف نسائية خارج البطولات الكبرى وبعض بطولات LPGA. وبفضل الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، تتساوى قيمة الجوائز المالية لهذه البطولة مع بطولة الرجال صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك، التي تُقام ضمن الجولة الآسيوية. يعكس هذا الاستثمار التزام الصندوق وجولف السعودية بتعزيز المساواة وتوفير الفرص داخل رياضة الجولف لجميع الفئات العمرية والجندرية. ومن خلال دعم الجولف النسائي، يعمل صندوق الاستثمارات العامة على توسيع قاعدة المشاركة في الرياضة داخل المملكة، وزيادة شعبية الجولف عالميًا. وسيتم تشكيل الفرق قبل بداية البطولة، حيث سيتنافس 28 فريقًا خلال أول يومين على جائزة بقيمة 500,000 دولار (1.87 مليون ريال سعودي)، وبعد ذلك، ستتأهل أفضل 60 لاعبة وأي لاعبة متعادلة من الأيام الأولى إلى الجولة النهائية، حيث ستتنافس اللاعبات على الجائزة الكبرى البالغة 4.5 مليون دولار. المصنفة التاسعة عالميًا تشارلي هال، التي فازت ببطولة أرامكو للفرق – الرياض 2024، تعود هذا العام للمشاركة في البطولة، حيث قالت: “الفوز في الرياض العام الماضي كان لحظة مميزة بالنسبة لي. شعرت بثقة كبيرة طوال الأسبوع، ورفع الكأس بعد ثلاث جولات قوية منحني دافعًا كبيرًا. من الرائع العودة إلى نفس الملعب والمنافسة في بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات. هذا الملعب يناسب أسلوبي، وأتطلع إلى تحقيق نتيجة مميزة هذه المرة.” وأضافت: “في رياضة السيدات، هناك فرص قليلة جدًا للتنافس على جوائز مالية تضاهي جوائز الرجال، لذا فإن التزام صندوق الاستثمارات العامة وجولف السعودية بهذا الأمر استثنائي للغاية.” من جهة اخرى، تستعد باتي تافاتاناكيت، حاملة اللقب، للعودة إلى الرياض، حيث علّقت قائلة: “الدعم المستمر للجولة الأوروبية للسيدات وفر منصة رائعة للمحترفات للتنافس على جوائز مالية ذات قيمة حقيقية خارج الولايات المتحدة. الفوز ببطولة السعودية الدولية للسيدات 2024 منحني ثقة كبيرة في مستواي، لذلك أنا متحمسة للعودة إلى ملعب شهد نجاحي ومستعدة للتحدي الجديد.” ويدعم صندوق الاستثمارات العامة العديد من الرياضات محليًا وعالميًا، حيث يُعد الشريك العالمي الوحيد لكل من الجولة العالمية لمحترفات التنس WTA ورابطة محترفي التنس ATP. كما أطلق في يناير 2024 شراكة Electric 360 التي تشمل فورمولا إي، إكستريم إي، وسباقات القوارب الكهربائية E1 لدعم تطور رياضات السيارات المستدامة عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك 75% من أربعة أندية سعودية كبرى ضمن مشروع خصخصة الأندية الرياضية. ويواصل برنامج رعاية صندوق الاستثمارات العامة استكشاف الفرص الجديدة من خلال الاستثمار في الأشخاص والمبادرات والشراكات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا على الساحة العالمية، مما يعزز من تطوير الرياضة على كافة المستويات، من اللاعبين والمشجعين إلى البطولات وأصحاب المصالح.