ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع| الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية

الرياض – هاني البشر

خسر المنتخب السعودي للكرلنغ، اليوم الثلاثاء، أمام المصنف العاشر عالميًا المنتخب الياباني، بنتيجة 9 – 4، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة (هاربن 2025).

قدم المنتخب السعودي للكرلنغ أداءً استثنائيًا، في المشاركة التاريخية الأولى للمملكة في الألعاب الاسيوية الشتوية، حيث سيخوض لقاءه الأخير في الدورة أمام منتخب هونغ كونغ، عند الخامسة من فجر غدٍ الأربعاء بتوقيت المملكة.

من جهة أخرى، توج سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الفائزين في مسابقة التزلج السريع بالدورة الآسيوية.

ونالت الصين الميدالية الذهبية، وكوريا الجنوبية الميدالية الفضية، وذهبت البرونزية للمنتخب الياباني.