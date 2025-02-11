الرياضة

ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع| الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية

صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1446 هـ      11 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
خسر المنتخب السعودي للكرلنغ، اليوم الثلاثاء، أمام المصنف العاشر عالميًا المنتخب الياباني، بنتيجة 9 – 4، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة (هاربن 2025).

قدم المنتخب السعودي للكرلنغ أداءً استثنائيًا، في المشاركة التاريخية الأولى للمملكة في الألعاب الاسيوية الشتوية، حيث سيخوض لقاءه الأخير في الدورة أمام منتخب هونغ كونغ، عند الخامسة من فجر غدٍ الأربعاء بتوقيت المملكة.

من جهة أخرى، توج سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الفائزين في مسابقة التزلج السريع بالدورة الآسيوية.

ونالت الصين الميدالية الذهبية، وكوريا الجنوبية الميدالية الفضية، وذهبت البرونزية للمنتخب الياباني.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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