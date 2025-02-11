إنشاء مجلس أعمال مشترك بين المملكة وكينيا

الرياض : البلاد

وقّع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي ورئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة الدكتور إريك روتو، اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي – كيني مشترك في خطوة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في إطار زيارة وفد من القطاعين العام والخاص إلى كينيا لبحث الفرص الاستثمارية.

وأوضح الحويزي أن تأسيس مجلس أعمال بين المملكة وكينيا، يسهم في رفع حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والكينيين للتعريف والتسويق لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية واستثمارية فاعلة.

وسيُعنَى مجلس الأعمال المشترك بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.

وفي السياق ذاته، التقى وفد الأعمال السعودي بوزير الاستثمار الكيني لي كنيانجوي، الذي أكّد انفتاح كينيا على الاستثمارات السعودية، مستعرضًا الفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين في عدة قطاعات من بينها الزراعة والثروة الحيوانية.

من جهته أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية أن 25 مستثمرًا سعوديًا يعتزمون الاستثمار بكينيا في مجال الثروة الحيوانية والزراعة والتطوير العقاري والموانئ لتصدير المنتجات السعودية إلى الدول الأفريقية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكينيا بلغ 6 مليارات ريال في العام 2023 ، وتمثل الصادرات السعودية 91%، فيما تمثل الواردات الكينية للمملكة 9%.