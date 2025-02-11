إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل

البلاد ــ وكالات

ألزمت اشتراطات المطاعم، التي نشرتها وزارة البلديات والإسكان على منصة “استطلاع” تمهيدًا لإقرارها، إدارة المطاعم السحابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل؛ لضمان عدم حدوث ازدحام داخل أو خارج المنشأة أثناء مرحلة استلام وتسليم الطلبات؛ ولرفع معدل الامتثال بالاشتراطات البلدية؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال، بما يُحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع معًا. ومنعت الاشتراطات وضع لافتات تحذيرية، أو أي وسيلة لمنع الوقوف أمام المحلات أو المنشآت، أو المواقف العامة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن توفر المنشأة صندوق إسعافات أولية؛ لضمان توافر المعدات اللازمة في حالة الطوارئ. وفيما يتعلق بإدارة فائض الغذاء، يتعين على المطاعم والمطابخ التي تزيد مساحتها عن 400م2، التعاقد مع إحدى جمعيات حفظ النعمة المُرخصة لإعادة توزيع الأغذية، وذلك بهدف الحد من الفاقد الغذائي وتجنب الهدر.

كما يجب توفير منطقة مخصصة للانتظار وتسليم الطلبات في المطاعم السحابية، ويجب أن تكون هذه المنطقة مجهزة بمقاعد انتظار، ومساحتها لا تقل عن 6 م2، وفي حالة مجمعات المطابخ السحابية يجب ألا تقل المساحة عن 24 م2، مع مراعاة توافق المساحة مع حجم العمل في المنشأة. ومن الضروري أن تكون منطقة تحضير الطعام بعيدة عن أي مصدر من مصادر التلوث، كما يجب أن تكون مرافق تحضير الطعام وتخزينه كافية لضمان إنتاج الطعام بشكل آمن يتناسب مع حجم الأعمال المتوقع. وينبغي الالتزام التام بإجراءات سلامة الغذاء من وصول المواد الغذائية إلى المنشأة وحتى تقديمها، وذلك عبر اتخاذ وسائل فعالة للحد من التلوث المحتمل، إلى جانب تحصين المباني ضد دخول الآفات.