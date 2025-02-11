إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي للصحة الحيوانية

الرياض : البلاد

أطلق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، منصة الذكاء الاصطناعي للصحة الحيوانية، التي تمكن الوزارة من مراقبة انتشار الأمراض الحيوانية عبر عرض بيانات زمنية وجغرافية مفصلة، وتقديم بيانات وتوقعات حقيقية، وذلك ضمن جهود الوزارة للاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في مؤتمر “ليب التقني 2025″، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف”، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وذلك خلال الفترة من 09 – 12 فبراير الجاري في الرياض.

وأوضحت الوزارة، أن منصة الذكاء الاصطناعي للصحة الحيوانية، تعد منصة مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيطرية، وتوفير المعلومات بشأن الزيارات والإصابات والوفيات، والتنبؤ بالحالات المرضية الحيوانية المختلفة عبر العيادات البيطرية، كما تهدف إلى دعم صناع القرار من خلال تحسين الرعاية البيطرية، وزيادة الوعي الصحي، وتقليل الإصابات والوفيات بين الحيوانات، ورفع الكفاءة البيطرية.

وأشارت إلى أن إطلاق المنصة خلال مؤتمر “ليب” يأتي ضمن مستهدفات الوزارة في إستراتيجية التحول الرقمي، من خلال تشجيع تطبيق التقنيات الناشئة والحديثة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتنمية قطاع الثروة الحيوانية، ودعم الملاك والمربين، والمحافظة على صحة الحيوان، والإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع، إلى جانب دعم الاقتصاد وتنويع القاعدة الإنتاجية.

وتأتي مشاركة الوزارة في مؤتمر “ليب التقني 2025″، ضمن إستراتيجياتها وخططها لتبني التقنيات والحلول المبتكرة، وزيادة الوعي في التحول الرقمي في منظومة “البيئة”، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية والوصول إلى الاستدامة البيئية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.