أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة

المدينة المنورة : البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، أهمية رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر من قبل الجهات ذات العلاقة، لضمان أقصى درجات الراحة والأمن والطمأنينة للمصلين، وتمكينهم من أداء صلواتهم بيسر وسهولة في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة ، للاطلاع على استعدادات الجهات الحكومية لموسم رمضان، مشيدًا بالتكامل والتناغم بين مختلف الجهات، بما يجسد العناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة – أيدها الله – بالحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما.

وأشار سموه إلى أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية، وتضافر الجهود وتسخير كل الإمكانات التي وفرتها الدولة – أيدها الله – لتحقيق التيسير والراحة لضيوف الرحمن خلال زيارتهم للمدينة المنورة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة خطط رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لخدمة ضيوف الرحمن، زوار المسجد النبوي خلال أيام الشهر الفضيل، لضمان تقديم أرقى الخدمات لهم منذ لحظة دخولهم المدينة المنورة حتى مغادرتهم.

ونوقشت الأماكن المخصصة للاعتكاف في المسجد النبوي الشريف، وتم التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة، بما يضمن عدم التأثير في حركة المصلين.

وتناول الاجتماع آليات التعامل مع المباني غير المرخصة والمخالفة لاشتراطات إسكان المعتمرين، إضافةً إلى استعراض الخطط المرورية وخدمات النقل الترددي، بما يسهم في دعم انسيابية الحركة داخل المنطقة المركزية وفي محيط المسجد النبوي الشريف.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت اللجنة التوصيات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي خلال الشهر الفضيل.