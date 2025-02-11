أمير المنطقة الشرقية يتسلّم التقرير الختامي لمنتدى حفر الباطن للاستثمار 2025

الدمام : البلاد

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، التقرير الختامي لمنتدى حفر الباطن للاستثمار 2025، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن سلمان العقيل، وأعضاء المجلس.

وثمّن سموه، الدعم السخي والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع الاقتصادي، مؤكدًا أهمية دور غرفة حفر الباطن في تسويق الفرص الاستثمارية التي تسهم في تنمية المحافظة وخلق فرص عمل للشباب والشابات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قدّم رئيس غرفة حفر الباطن، عرضًا لأبرز الإنجازات والإحصائيات المتعلقة بالمنتدى، معربًا عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته للمنتدى ودعمه واهتمامه وتوجيهاته، التي أسهمت في تفعيل عدد من المبادرات الداعمة للتنمية في المحافظة.