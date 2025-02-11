أمير المدينة يفتتح ملتقى مجالس الجمعيات الأهلية بالمملكة

‎ المدينة المنورة : البلاد

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ملتقى مجالس الجمعيات الأهلية بالمملكة لعام 2025، الذي يستضيفه مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، بمقر غرفة المدينة، بحضور عددٍ من المسؤولين والمتخصصين في القطاع غير الربحي.

واطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على المعرض المصاحب للملتقى، الذي اشتمل على مشاركاتٍ متنوعةٍ من الجمعيات والمؤسسات المانحة، مستمعًا سموه إلى شرحٍ عن أبرز المشاريع والتجارب المتميزة في مجالات الابتكار والاستثمار الاجتماعي، والخدمات المشتركة، والتدريب والتمكين.

وخلال الحفل، ألقى رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور سمير بن عبدالرحمن المغامسي، كلمةً أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته للملتقى واهتمامه المتواصل بالقطاع غير الربحي، مؤكدًا أن الملتقى يأتي تحت شعار “التكامل التنموي”، ويهدف إلى تسليط الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع، والتحديات التي تواجهه، مع استعراض سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجمعيات الأهلية والجهات الإشرافية.

إثر ذلك، شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا تعريفيًا عن مجلس الجمعيات الأهلية، يستعرض أهدافه ومنجزاته.

ثم دشن سمو أمير منطقة المدينة المنورة “جائزة التميز في العمل الأهلي” للقطاع غير الربحي، إلى جانب إطلاق النسخة الثانية من “حاضنة جدارة للجمعيات الناشئة”، التي تهدف إلى دعم وتمكين الجمعيات في عامها الأول.

وفي ختام الحفل، كرم سمو أمير منطقة المدينة المنورة شركاء الملتقى، وأعضاء مجلس الجمعيات الأهلية في دورته السابقة، والمشاركين في جلساته العلمية.