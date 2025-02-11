أكد ريادتها في الابتكارات الرقمية.. السواحة: السعودية تقود مستقبل «العصر الذكي»

البلاد – الرياض

أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن المملكة وبفضل استثماراتها الطموحة في التقنيات الحديثة، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها مركزًا عالميًا للابتكار الرقمي، مشددًا على أهمية الشراكات الإستراتيجية في دفع عجلة التحول إلى العصر الذكي وتحقيق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في جلسة في مؤتمر “ليب 25” أمس بعنوان “جلب التقنية للحياة”؛ بحضور عدد من قادة التقنية والابتكار والمستثمرين، وسلطت الجلسة الضوء على مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، والدور الريادي للمملكة في التقنية والابتكار والانتقال إلى العصر الذكي.

وأوضح السواحه أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة الابتكار التقني عبر استقطاب الشركات العالمية وبناء منظومة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والكمّية، مشيرًا إلى أن التوجه المستقبلي يتطلب استباق التغيرات وتحليل اتجاهات السوق بدقة، لضمان الريادة والانتقال إلى العصر الذكي.

ويواصل “ليب 2025” ، الحدث التقني الأهم عالميا ، طرح رؤى جديدة حول مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي، والمزيد من الجلسات الحوارية والنقاشات التي تجمع قادة التقنية العالميين، في أضخم حدث يعكس يؤكد مكانة المملكة كمركز رئيسي للتحول الرقمي ووجهة جاذبة للاستثمارات التقنية ، والتزامها بتعزيز بيئة الابتكار وريادة التطوير التقني على مستوى العالم.

وشهدت جلسات المؤتمر على مدى اليومين الماضيين حوارات موسعة تناولت دور الذكاء الاصطناعي في التحولات الكبرى في مختلف القطاعات، والابتكار في تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاستثمارات التقنية، بمشاركة نخبة من قادة الشركات العالمية والخبراء المتخصصين في مجالات التقنية، الذين أكدوا أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في مختلف القطاعات ، مشيدين بما تمتلكه المملكة من جميع المقومات التي تؤهلها كدولة رائدة في الابتكار التقني.

إطلاقات مليارية

شهد مؤتمر “ليب 25 ” التقني الدولي في يومه الثاني إطلاقات واستثمارات تقنية هي الأكبر من نوعها في المنطقة، تجاوزت قيمتها 7.5 مليار دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للتقنية والابتكار.

يشار إلى أن المؤتمر يأتي بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف” المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة “إنفورما” العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.