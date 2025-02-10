نيوم يحافظ على صدارة يلو.. والنجمة تسطع بالصفا.. وتعادل الحزم والطائي

حائل- خالد الحامد
حافظ فريق نيوم على صدارة دوري” يلو ” لأندية الدرجة الأولى، بعد أن تغلب على مضيفه العين بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمههما على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ضمن منافسات الجولة 21 من البطولة.
جاء هدف” نيوم” عن طريق” مباي دياني” عند الدقيقة 59 من عمر المباراة. بهذه النتيجة رفع نيوم رصيده الى 41 نقطة وبقى العين على 19 نقطة بالمركز ماقبل الأخير.
وتعادل فريقا الحزم والطائي 1/1 في المواجهة التي جرت على استاد الحزم بالرس. تقدم الحزم أولا عن طريق جانو زينهو، وأدرك الطائي التعادل عن طريق عبدالرحمن الحارثي.
بهذه النتيجة، أصبح رصيد الحزم 39 نقطة في وصافة الترتيب، والطائي 34 نقطة بالمركز الخامس.
وحقق فريق النجمة فوزًا مهمًا- في ظل سعيه للمنافسة- على ضيفه الصفا بهدفين نظيفين، في المواجهة التي احتضنها استاد التعليم بعنيزة. سجل ثنائية النجمة سيلا سو .
بهذا الانتصار، رفع النجمة رصيده إلى 36 نقطة بالمركز الثالث، وبقي الصفا على رصيده 21 نقطة بالمركز الخامس عشر.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) February 10, 2025