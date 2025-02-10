نائب أمير نجران يدشّن محطة كهرباء شرورة

نجران : البلاد

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بالدعم الذي يحظى به قطاع الطاقة والكهرباء من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، وذلك من خلال رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد في المدن والمحافظات والقرى، والتحسين المستمر لشبكات النقل والتوزيع، ورفع كفاءة الطاقة، وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية، وتطوير مراكز خدمة المشتركين.

جاء ذلك خلال تدشين سموه اليوم مشروع ربط الشبكة الكهربائية لمحافظة شرورة مع الشبكة الكهربائية المترابطة للمملكة، بحضور مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر بن هادي القحطاني.

واطّلع سموه على عرض مرئي قدّمه المهندس القحطاني، عن مشروع الربط الكهربائي الذي بلغت تكلفته 942 مليون ريال، بأطوال شبكات 312 كيلومترًا مزدوجًا، ومحطة جهد فائق تضم ثلاثة محولات بقدرة 502 ميجا فولت أمبير.

ويأتي مشروع ربط محافظة شرورة بالشبكة الكهربائية المترابطة للمملكة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز استقرار إمدادات الطاقة ضمن مشاريع الربط والنقل التوسعية في الشبكة الكهربائية، وتأكيدًا لالتزام منظومة الطاقة باستمرار الجهود لرفع جودة الخدمة الكهربائية، وتنفيذ التغييرات الجوهرية في القطاع، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية الى تطوير البنية التحتية للطاقة وتقويتها، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ضمن مزيج الطاقة الأمثل، وتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء.